Geraerts spricht über Schalke-Zukunft

Karel Geraerts kann sich einen Verbleib beim FC Schalke 04 sehr gut vorstellen. Auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Nachholspiel gegen den VfL Osnabrück (18:30 Uhr) stellte der Belgier klar: „Ich habe noch immer meinen Vertrag und ich mag Schalke und das Team sehr. Ich habe Spaß und sehe das Potenzial des Klubs. Momentan sehe ich nicht viele Gründe, Schalke zu verlassen. Man weiß im Fußball nie, was passiert. Aber als Trainer kann man kaum bessere Bedingungen haben als hier.“

Die endgültige Entscheidung über einen Verbleib möchte Geraerts allerdings erst nach dem gesicherten Klassenerhalt treffen: „Wenn das geschafft ist, werden wir uns zusammensetzen und über die Zukunft entscheiden. Dann schauen wir uns an, wie der Klub den Kader sieht und wie ich ihn sehe. Wir werden nicht unvorbereitet in die Planungen gehen. Im Hintergrund läuft die Vorbereitung für die neue Saison ja schon. Wir starten nicht bei Null.“ Mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten Osnabrück kann Schalke schon morgen den Verbleib in der zweiten Liga sichern.