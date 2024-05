Deutsche Klubs an Crivelli dran

Mittelstürmer Enzo Crivelli winkt ein Wechsel nach Deutschland. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato interessieren sich hiesige Vereine für den Torjäger in Diensten von Servette Genf. Daneben haben türkische Klubs den 29-jährigen Franzosen im Visier.

Crivelli ist noch bis 2025 an Servette gebunden, würde also letztmals im anstehenden Sommer eine angemessene Ablöse einbringen. In der laufenden Saison hat der 1,84 Meter große Rechtsfuß in 40 Einsätzen immerhin zehnmal getroffen, davon siebenmal in der Schweizer Super League.