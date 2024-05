Ex-Hamburger fest zu den Wolves

Tommy Doyle wechselt nach seiner aktuellen Leihe im Sommer permanent von Manchester City zu den Wolverhampton Wanderers. Der Verein aus den Midlands verkündet, dass die Kaufoption auf den englischen Mittelfeldspieler gezogen wurde. Der 22-Jährige, der in dieser Saison in bislang 30 Pflichtspielen auf dem Platz stand, hat einen Vierjahreskontrakt unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir haben Tommy nie als Leihspieler gesehen“, so der Sportliche Leiter Matt Hobbs, „und er hat sich auch nicht so verhalten. Er hat sich nach und nach mehr Einsatzminuten erarbeitet und ist wichtiger geworden, was meiner Meinung nach ein ideales erstes Jahr ist. Was er unserem Mittelfeld bietet, ist etwas ganz anderes als die anderen, daher war diese Entscheidung unvermeidlich“. Auch sein Ausbildungsverein wünscht ihm: „Ganz viel Erfolg auf seinem weiteren Karriereweg.“ In der Saison 2021/22 war Doyle auf Leihbasis für den Hamburger SV aktiv.