Rangnick sorgt für Aufregung | Vinícius begeistert Spanien

Rangnick sät Zwietracht

Am heutigen Dienstagmorgen wurde bekannt, dass beim AC Mailand wohl eine groß angelegte Aufräumaktion im Gange ist, um den Weg für Ralf Rangnick freizumachen. In der italienischen Presse ist der Deutsche daher heute ein gefragter Mann. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ nennt den erfahrenen Fußballfachmann einen „Professor, der Zwietracht sät“. Auf der anderen Seite bekäme Milan – wenn sich die Gerüchte bewahrheiten – allerdings einen „Innovator“, der den traditionsreichen Verein wieder zu mehr Erfolg führen könnte. Die kommenden Wochen werden zeigen, wohin Rangnicks Weg führt.

Vinícius verzückt Madrid

Mit seinem Führungstreffer im Clásico sorgte Vinícius Júnior (19) für kollektive Ekstase im Estadio Santiago Bernabéu. Und auch zwei Tage nach Real Madrids 2:0-Erfolg gegen den Erzrivalen FC Barcelona ziert der junge Brasilianer noch die Titelblätter der spanischen Sportzeitungen. Die ‚as‘ nennt es das „Vitamin V“, das Real zum Sieg und damit auch zur Tabellenführung in La Liga verhalf. Mit dem Rückwind des Sieges gehen die Königlichen nun in zwei Wochen ins Rückspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Manchester City. „Warum nicht an ein Comeback glauben?“, titelt die ‚Marca‘ heute unter Bezugnahme auf den berauschenden Erfolg im Clásico. Gegen Pep Guardiolas Skyblues muss Real am 17. März einen 1:2-Rückstand aufholen.

Arsenal siegt mit der zweiten Garde

Vier Tage nach dem Europa League-Aus gegen Olympiakos Piräus hat der FC Arsenal die nächste Runde im FA Cup erreicht. Der Rekordgewinner des ältesten Pokalwettbewerbs der Welt setzte sich mit 2:0 beim Drittligisten FC Portsmouth durch. Dabei wurden einige Stammkräfte geschont. Unter anderem standen Mesut Özil (31) und Pierre-Emerick Aubameyang (30) nicht im Aufgebot der Gunners, Bernd Leno (27) nahm auf der Bank Platz. In der englischen Presse spielt die verjüngte Startelf heute die größte Rolle. „Die jungen Gunners bestehen den Test“, heißt es im ‚Independent‘. „Ready Eddie Go!“ scheibt die ‚Daily Mail‘ in Anlehnung an Torschütze Edward Nketiah (20).