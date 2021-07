Werder: Weitere Transfers „noch nicht absehbar“

Markus Anfang muss sich im Warten auf neue Spieler für Werder Bremen in Geduld üben. „Frank Baumann und Clemens Fritz (Geschäftsführer Sport und Leiter Profifußball, Anm. d. Red.) würden mir am liebsten direkt den fertigen Kader hinstellen, aber die entsprechenden Transfers, die wir dafür benötigen, sind noch nicht absehbar“, so der neue Bremer Coach gegenüber der ‚DeichStube‘.

Bislang verpflichteten die Grün-Weißen mit den Innenverteidigern Nicolai Rapp (24), Anthony Jung (29), Lars Lukas Mai (21) und Linksverteidiger Kyu-hyun Park (20) ausschließlich Abwehrspieler. Anfang weiß, dass die Dinge nicht auf Knopfdruck funktionieren, „weil der Markt sich noch nicht so richtig bewegt“.