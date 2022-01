Ginter: Winter-Optionen in England

Zwei englische Klubs würden Matthias Ginter gerne schon in diesem Monat verpflichten. Dies berichtet der ‚kicker‘. Um welche Vereine es sich handelt, lässt das Fachmagazin offen. Interesse hinterlegt hatten in den vergangenen Wochen unter anderem Newcastle United und West Ham United.

Der Abwehrspieler wird seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach nicht verlängern und spekuliert auf einen ablösefreien Abgang im Sommer – genau wie Inter Mailand und Atlético Madrid. Gladbach will den 27-jährigen Ginter aber schon in diesem Monat abgeben, um noch eine Ablöse zu kassieren. Das 1:2 gegen Bayer Leverkusen am Samstag musste der Nationalspieler von der Bank aus verfolgen.