St. Pauli: Saison für Pechvogel Saad gelaufen

St. Paulis Angreifer Elias Saad muss den nächsten verletzungsbedingten Rückschlag verkraften. Wie die Hamburger mitteilen, hat der 25-Jährige eine strukturelle Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und wird St. Pauli „damit in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen“. Dies ergab eine heutige MRT-Untersuchung. Saad hatte die Verletzung im Vorfeld der Partie gegen den VfB Stuttgart (0:1) am Samstag erlitten.

Für Saad ist die erneute Verletzung bitter. Der gebürtige Hamburger hatte in dieser Saison bereits vier Monate wegen einer Knöchel-OP verpasst. Die Bänderverletzung hatte sich Saad nach einem groben Foul von Mainz-Profi Dominik Kohr am sechsten Spieltag zugezogen. Zum damaligen Zeitpunkt war der flexible Angreifer mit zwei Treffern und zwei Assists einer der formstärksten Spieler beim Aufsteiger. Seit seinem Comeback im Februar konnte der Rechtsfuß jedoch nicht wieder an die vorherige Form anknüpfen und steuerte nur einen weiteren Assist bei.