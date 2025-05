BVB & Bayer wollen denselben Sechser

Nach der Verpflichtung von Erik ten Hag als neuem Cheftrainer kann Bayer Leverkusen in Sachen Transferplanung endlich aufs Gaspedal treten. Der erste neue Name, der nach der Vorstellung des Niederländers als potenzieller Neuzugang gehandelt wird, ist Ardon Jashari.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, beobachtet die Werkself den Sechser vom FC Brügge, der in der abgelaufenen Spielzeit zum Spieler der Saison in der Jupiler Pro League gekürt wurde. Der 22-Jährige wurde mit seiner Mannschaft Vizemeister und erreichte in der Champions League das Achtelfinale, wo gegen Aston Villa (1:3/0:3) Schluss war.

City bereits in Kontakt

In 52 Pflichtspielen erzielte Jashari vier Treffer, bereitete sechs weitere vor und überzeugte als passstarker Zweikämpfer. Mit seinen guten Leistungen hat der Linksfuß einige Klubs auf sich aufmerksam gemacht. Auch Borussia Dortmund hat den Schweizer Nationalspieler im Visier, dessen Vertrag in Belgien noch bis 2029 befristet ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Pole Position befindet sich laut ‚Sky‘ jedoch Manchester City. Die Skyblues haben Jashari demzufolge auf ihre Liste für den Sommer gesetzt und bereits Kontakt mit dem Lager des Spielers aufgenommen.