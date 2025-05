Alonso-Nachfolger: Bayer stellt ten Hag vor

Erik ten Hag heuert in der Bundesliga an. Bayer Leverkusen gibt die Verpflichtung des niederländischen Übungsleiters offiziell bekannt. Der 55-Jährige unterschreibt im Rheinland bis 2027.

Ten Hag, der zuletzt bis Ende Oktober für Manchester United verantwortlich war, tritt in Leverkusen das schwere Erbe von Xabi Alonso an, der den Werksklub 2024 zum nationalen Double geführt hatte, in diesem Sommer aber eine neue Herausforderung angehen wollte und bei seinem Ex-Klub Real Madrid anheuerte.

„Bayer 04 ist einer der besten Vereine in Deutschland und gehört auch zur erweiterten europäischen Elite. Der Klub bietet hervorragende Bedingungen, die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sehr beeindruckt“, freut sich der Taktikfuchs auf die Herausforderung. Schon zwischen 2013 und 2015 war ten Hag in Deutschland aktiv, als er die Zweitvertretung des FC Bayern coachte.

Geschäftsführer Sport Simon Rolfes fügt an: „Mit Erik ten Hag setzen wir auf einen erfahrenen Trainer mit beeindruckenden sportlichen Erfolgen. Seine sechs Titelgewinne mit Ajax Amsterdam waren außergewöhnlich. Mit drei Meisterschaften und zwei Pokalsiegen haben er und Ajax von 2018 bis 2022 den holländischen Fußball unangefochten beherrscht. Und auch durch die anschließenden Erfolge mit Manchester United unter teils schwierigen Bedingungen hat Erik seine Klasse als Trainer bewiesen“