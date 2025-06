Xhaka lässt Bayer-Verbleib offen

Granit Xhaka hat während der Reise mit der Schweizer Nationalmannschaft über seine persönliche Zukunft gesprochen. Angesprochen auf eine etwaige Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Basel sagte der Mittelfeldspieler (zitiert via ‚Blick‘): „Natürlich habe ich das Stadion ein wenig angezündet. Aber ich habe in Leverkusen noch drei Jahre Vertrag. Meine Familie und ich sind sehr glücklich in Deutschland.“ Mit der Zündel-Aussage bezog sich Xhaka auf seine eigenen Worte zum Karriereende seines Bruders Taulant (34) beim FCB: „Der eine Xhaka geht, aber bald ist der andere auch wieder da.“

Realistisch sei laut Xhaka eine Rückkehr nach Basel diesen Sommer aber nicht. Einen grundsätzlichen Abschied von Bayer Leverkusen wollte der 32-Jährige jedoch nicht per se ausschließen: „Man weiß im Fussball nie, was in Zukunft kommt. Aber Stand heute werde ich dableiben. Was morgen passiert, kann ich nicht garantieren.“ Dem Vernehmen nach laufen Gespräche mit den Verantwortlichen der Werkself, zu welchen Konditionen Xhaka wechseln könnte. Interesse besteht von Galatasaray sowie anderen europäischen Topklubs.