RB verlängert mit Bitshiabu

El Chadaille Bitshiabu wird noch eine ganze Weile für RB Leipzig auflaufen. Wie die Sachsen mitteilen, wurde der Vertrag des 20-jährigen Innenverteidigers vorzeitig bis 2029 verlängert. Damit einhergehend ist Medienberichten zufolge eine Anpassung der Bezüge und Modalitäten. Der Linksfuß steht seit 2023 in Leipzig unter Vertrag und entwickelte sich in der abgelaufenen Saison zur Stammkraft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer sagt: „Wir freuen uns sehr über die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Chad, einem der größten Abwehrtalente in der Bundesliga. Gerade in der abgelaufenen Saison hat Chad eine tolle Entwicklung genommen, in allen Bereichen große Fortschritte gemacht und sich die Verlängerung damit total verdient.“