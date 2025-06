KSC bindet Kobald

Christoph Kobald hält dem Karlsruher SC die Treue. Wie der Zweitligist offiziell bekanntgibt, wurde der auslaufende Vertrag mit dem 27-Jährigen verlängert. Über die genaue Laufzeit werden dabei keine Angaben gemacht. „Christoph hat in den vergangenen Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist. Er ist zudem seit Jahren eine Identifikationsfigur für den Verein. Wir sind froh, dass wir den gemeinsamen Weg, der bereits 2018 begann, fortsetzen können“, lässt sich Sportgeschäftsführer Mario Eggimann zitieren.

Der Österreicher war 2018 von Wiener Neustadt nach Karlsruhe gewechselt und hat seitdem 148 Pflichtspiele für die Badener absolviert. Nachdem ihn eine langwierige Schambeinentzündung in der vergangenen Hinrunde lange zum Zusehen gezwungen hatte, konnte sich Kobald in der Rückrunde der abgelaufenen Saison wieder einen Stammplatz im Team von Trainer Christian Eichner erobern. „Ich freue mich sehr, weiterhin Teil des KSC zu sein. Ich habe hier in den letzten sieben Jahren sportlich und persönlich viel erlebt und möchte meinen Weg beim KSC weitergehen“, so der Innenverteidiger.