Vela macht Schluss

Im Alter von 36 Jahren beendet Carlos Vela seine Karriere. Das teilte der Mexikaner in der Nacht via Instagram mit. „Los Angeles, du wirst immer etwas ganz Besonderes für mich und meine Familie sein. Wir haben das Unmögliche in kürzester Zeit erreicht und gemeinsam Titel geholt. Mein Herz ist voller Dankbarkeit“, so Vela an den LAFC, seinen letzten Verein, gerichtet.

Seit 2018 spielte er für den Klub, mit dem er 2022 eine Meisterschaft gewann und bei dem er Rekordtorschütze ist. Er bleibt dem LAFC als Repräsentant des Klubs erhalten. Insgesamt kann Vela auch in Europa auf eine beachtliche Karriere mit 62 Pflichtspielen für den FC Arsenal und 250 Einsätzen für Real Sociedad zurückblicken.