HSV: Was passiert mit Karabec?

Die Zukunft von Adam Karabec ist weiterhin offen. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, dass der HSV die Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro nicht wahrnehmen wird. Stattdessen versuchen die Rothosen, die Ablöse für den 21-Jährigen zu drücken.

Denn Karabec konnte beim Bundesliga-Aufsteiger in der abgelaufenen Saison durchaus überzeugen und zählte unter Merlin Polzin zum Stammpersonal. Stefan Kuntz will in dieser und der kommenden Woche dem Bericht zufolge Gespräche über die offenen Personalien führen, eine davon ist der offensive Mittelfeldspieler. Bei seinem Stammverein Sparta Prag steht der Tscheche noch bis 2026 unter Vertrag, der HSV erhofft sich eine um mindestens 20 Prozent geringere Ablöse als die Kaufoption.