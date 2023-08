Coulibaly verlässt den BVB

Soumaïla Coulibaly verlässt Borussia Dortmund in Richtung Belgien. Der 19-jährige Innenverteidiger schließt sich per Leihe dem Erstligisten Royal Antwerpen an. Zudem wurde eine Kaufoption über kolportierte zwölf Millionen Euro vereinbart. Beim BVB ist Coulibalys Vertrag noch bis 2026 gültig.

Bei den Schwarz-Gelben fand der Linksfuß in den vergangenen zwei Jahren keinen Weg, sich dauerhaft bei den Profis zu etablieren. Mehrfach wurde der französische U20-Nationalspieler von Verletzungen zurückgeworfen. Am Ende fielen für den Youngster nur 61 Spielminuten unter Edin Terzic ab.

„Für Soumi hat sich die Chance ergeben, in Antwerpen auf nationalem und internationalem Niveau Spielpraxis zu sammeln. Da wir ihm diese Spielpraxis auf der Innenverteidiger-Position aktuell nicht garantieren können, sind wir seinem Wunsch der Ausleihe nachgekommen“, betont BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und ergänzt: „Soumi hat sich mit seiner positiven Energie immer voll eingebracht. Wir wünschen ihm für die kommende Saison in Belgien und die anstehende Qualifikationsrunde für die UEFA Champions League das Allerbeste.“