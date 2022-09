Bericht: Olympiakos hat neuen Trainer

Neben zahlreichen Spieler-Zugängen wird bei Olympiakos Piräus auch auf der Trainerposition ein neues Gesicht zu sehen sein. Laut ‚Marca‘ wird der Spanier Michel in Kürze das Training der Griechen leiten. Bereits von 2013 bis 2015 hatte Michel die Zügel in Piräus in der Hand gehalten. Bis 2021 war der 59-Jährige Coach des FC Getafe.

Vor zwei Tagen wurde Carlos Corberán bei Olympiakos entlassen. Der 39-Jährige kam erst im August zum amtierenden Meister, wurde aufgrund eines schwachen Saisonstarts jedoch freigestellt. Daher kommt Corberán auch nicht mehr in den Genuss, langfristig mit Marcelo, James Rodríguez, Diadié Samassékou oder Cédric Bakambu zu arbeiten, die allesamt im September verpflichtet wurden.