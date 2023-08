Dembélé im Medizincheck

Paris St. Germain will am heutigen Donnerstag den Transfer von Ousmane Dembélé über die Bühne bringen. Wir ‚RMC‘ berichtet, soll zunächst der Medizincheck absolviert werden, im Anschluss soll der Rechtsaußen einen Fünfjahresvertrag beim französischen Meister unterschreiben. Dembélé sei bereits gestern Abend in Paris angekommen.

Die Ablöse für den 26-Jährigen liegt bei 50 Millionen Euro. Unklar ist zur Stunde noch, welchen Anteil der Summe der FC Barcelona kassieren wird. Denn auch Dembélé und seinem Berater Moussa Sissoko stehen bis zu 50 Prozent der Summe zu.