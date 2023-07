FC Bayern: Tillman-Transfer steht bevor

Malik Tillman wird den FC Bayern zeitnah verlassen. Wie ‚Sport1‘ berichtet, reist der 21-jährige Offensivspieler am heutigen Montag nicht mit nach Asien, wo sich der Rekordmeister auf die neue Saison vorbereiten will. Der Grund: Tillman soll noch in dieser Woche bei einem anderen Klub unterschreiben, drei Vereine aus der Bundesliga und zwei aus der Premier League seien noch im Rennen.

Namentlich wurde in der Vergangenheit der VfB Stuttgart als Interessent genannt. Tillman war in der vergangenen Saison auf Leihbasis für die Glasgow Rangers aktiv und zeigte ansprechende Leistungen. Gerne hätten die Schotten den US-amerikanischen Nationalspieler fest verpflichtet, der FC Bayern ließ dies jedoch nicht zu.

