Fast fix: Lilien schnappen sich Isherwood

Der SV Darmstadt 98 hat offenbar den gesuchten Innenverteidiger gefunden. Wie die schwedische Sportzeitung ‚Expressen‘ berichtet, hat Östersunds FK dem Darmstädter Angebot für Thomas Isherwood zugestimmt. In Kürze soll der Transfer offiziell bekanntgeben werden. Der 22-jährige Innenverteidiger hat sich mit dem Zweitligisten auf einen Vertrag bis 2024 verständigt, heißt es.

Isherwood soll sich bereits am Montag in freiwillige Quarantäne begeben haben, um am Wochenende nach Deutschland fliegen und den Medizincheck ablegen zu können. „Ein großer Innenverteidiger, Linksfuß, bei Bayern München ausgebildet und mit knapp 23 Jahren in einem entwicklungsfähigen Alter – das ist sicher ein interessanter Spieler, ohne dass ich jetzt mehr dazu sagen könnte“, erklärt Markus Anfang in der aktuellen ‚kicker‘-Ausgabe.