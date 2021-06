DFB-Training: Gnabry & Klostermann fehlen

Die deutsche Nationalmannschaft war beim heutigen Training nicht vollzählig. Wie der ‚Sportbuzzer‘ berichtet, fehlten Serge Gnabry (25) und Lukas Klostermann (25) bei der Einheit.

Ob das Duo für die nächste Partie in Gruppe F gegen Portugal gefährdet ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Am Samstag um 18 Uhr trifft Deutschland in München auf die Iberer.