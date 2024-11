Neuer Spitzenklub in Paris: Red Bull hat ehrgeizige Pläne

Der Getränkeriese Red Bull möchte auch den neuesten Verein im Portfolio seines Fußballimperiums in Rekordzeit in die internationalen Wettbewerbe führen. Nach der Übernahme des Paris FC durch die französische Milliardärsfamilie Arnault und Red Bull offenbarte Mitbesitzer Antoine Arnault am Mittwochmorgen gegenüber dem ‚Figaro‘ die ambitionierten Pläne der neuen Besitzer: „Unser Ziel ist es zunächst, eine gute Saison in der Ligue 2 zu spielen und in die Ligue 1 aufzusteigen. Dann wollen wir den Verein so aufstellen, dass er in die Riege der Topklubs vorrückt und sich dort etabliert, um dann hoffentlich regelmäßig europäische Plätze zu erreichen.“

Als direkte Konkurrenz zum Scheichklub Paris St. Germain sieht sich der Investor dagegen noch nicht: „Ich bin PSG-Fan, seit ich 12 Jahre alt bin, also werden Sie mich nie ein negatives Wort über den Klub sagen hören. Es wäre sehr vermessen von uns, wenn wir uns einbilden würden, mit PSG konkurrieren zu können. Nasser (Al-Khelaïfi, Präsident von PSG, Anm. d. Red.) hat etwas Außergewöhnliches aufgebaut. Heute ist PSG einer der drei führenden Vereine der Welt.“ Nach 13 Spieltagen ist Paris FC Tabellenführer der Ligue 2 und gilt als einer der großen Aufstiegsfavoriten.