Baumgartner-Zukunft: „Will Titel gewinnen“

Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim hat Stellung zu seinen Zukunftsplänen bezogen. Gegenüber ‚Sky‘ erklärt der Österreicher: „Mein Ziel ist es, irgendwann Titel zu gewinnen. In zehn bis 15 Jahren wird man auf das zurückschauen, was man erreicht hat und da werden immer Titel das sein, was in Erinnerung bleibt.“ Mit RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sind zwei Bundesligisten an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers interessiert.

In dem bis 2025 datierten Vertrag des 23-Jährigen ist eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro festgeschrieben, die sich im mittlerweile unwahrscheinlichen Falle eines Abstiegs auf die Hälfte reduzieren würde. Auch einen Wechsel in die Premier League schließt Baumgartner nicht aus: „Das ist meiner Meinung nach die beste Liga der Welt. Ich verfolge die Premier League auch sehr gerne, weil es oft sehr wild hin und her geht. Das ist eine coole Liga.“ Seine Entscheidung wolle er erst im Anschluss an die Saison treffen: „Das werde ich mir überlegen, wenn die Runde vorbei ist. Der volle Fokus liegt auf den Spielen mit der TSG, weil ich das dem Verein einfach schuldig bin.“

