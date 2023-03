Baumgartner: Leipzig will Eintracht ausstechen – der Stand bei David

Christoph Baumgartner ist auf dem Transfermarkt ein gefragter Mann. Der 23-jährige Offensivmann kann die TSG Hoffenheim im Sommer für festgeschriebene 15 Millionen Euro verlassen – falls die Kraichgauer absteigen. Im Fall des Klassenerhalts liegt die Summe bei 30 Millionen. Diese Konstellation hat bereits Eintracht Frankfurt auf den Plan gerufen, das am Österreicher interessiert sein soll.

Allein ist die SGE damit aber nicht. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist auch RB Leipzig an Baumgartner dran. Der Bundesligist aus Sachsen habe bereits beim Spieler angeklopft, besonders heiß sei das Interesse aber noch ist. Das kann sich bis zum Sommer natürlich ändern – womöglich, wenn klar ist, in welcher Liga Hoffenheim im nächsten Jahr spielen wird. Schließlich wäre ein Transfer bei einem TSG-Abstieg deutlich einfacher umzusetzen.

Was wird aus David?

Apropos schwierige Transfers. In diese Kategorie lässt sich auch der von Jonathan David einordnen. Der kanadische Nationalspieler präsentiert sich im Trikot des OSC Lille in bestechender Form, kommt in 30 Pflichtspielen auf 21 Tore. Bereits im Februar brachte Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano den 23-jährigen Stürmer mit RB in Verbindung. Es bestehe „starkes Interesse“.

‚Sky‘ berichtet nun jedoch, dass ein Transfer von David nach Leipzig aktuell unwahrscheinlich ist. Stand jetzt könne sich RB den Angreifer nicht leisten. Möglicherweise ändert sich aber auch das noch. Etwa dann, wenn ein Abgang frische Millionen in die Leipziger Kasse spült.

Ein weiterer Kandidat neben Christopher Nkunku (25/wechselt wohl zum FC Chelsea) hierfür ist Dani Olmo, (24) dessen Vertrag 2024 ausläuft. Im Sommer heißt es beim spanischen Spielmacher: Verlängerung oder Verkauf. Die Personalie könnte also auch die Zukunft von Baumgartner und David beeinflussen.