„Keine Kaufoption“: BVB-Kandidat Huijsen lässt Zukunft offen

Dean Huijsen (18) ist sich noch nicht im Klaren darüber, für welchen Verein er in der nächsten Saison auflaufen wird. Der von Juventus Turin an die AS Rom verliehene Innenverteidiger sagt in der ‚Gazzetta dello Sport: „Nun, die Roma hat keine Kaufoption. Aber eines habe ich aus dem Fußball gelernt: Man weiß nie, was passieren kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der in Amsterdam geborene Spanier führt aus: „Das Einzige, was sicher ist, ist, dass ich zu Juve zurückkehren und mich zur Verfügung stellen werde. Es ist der erste große Verein, der an mich geglaubt hat, dafür kann ich mich nur bedanken.“ Auf dem Zettel steht Huijsen auch bei Borussia Dortmund. Juve soll sich 30 bis 35 Millionen Euro Ablöse für das bis 2028 gebundene Eigengewächs vorstellen.

Lese-Tipp

Álvarez über gescheiterten BVB-Wechsel: „Verstehe es bis heute nicht“

Als sein großes Vorbild nennt der 1,97 Meter große Abwehrspieler seinen Landsmann Sergio Ramos: „Er war mein Idol. Und das sage ich nicht, weil er Andalusier ist, die Region, in der ich aufgewachsen bin. Für mich war Sergio Ramos einer der stärksten Innenverteidiger in der Geschichte des Fußballs.“