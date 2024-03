35 Millionen: Neues Abwehrjuwel für den BVB?

Egal, ob Jude Bellingham oder Erling Haaland. Bei Borussia Dortmund entwickelten sich in den vergangenen Jahren zahlreiche hochveranlagte Talente zu Weltstarts. Ein neues Juwel hat der BVB bereits ausfindig gemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von ‚Tuttosport‘ befindet sich Dean Huijsen im Visier des Bundesligisten. Von einem konkreten Interesse ist die Rede. Die Borussia habe bereits mehrfach Scouts ausgesandt, um den 18-jährigen Innenverteidiger zu beobachten. Bei 30 bis 35 Millionen Euro würde Juventus Turin das Eigengewächs voraussichtlich ziehen lassen, berichtet die Sportzeitung.

Lese-Tipp

BVB: Nächster Topklub an Malen dran

Bis zum Sommer ist der gebürtige Niederländer, der sich mittlerweile für Spanien entschieden hat, von der Alten Dame an die AS Rom verliehen. Auch die Giallorossi würden den 1,97 Meter großen Schlaks gerne in den eigenen Reihen halten. Eine feste Verpflichtung sei finanziell jedoch nicht zu stemmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hummels-Nachfolger?

In Dortmund könnte Huijsen mittelfristig Mats Hummels (35) beerben. Der Weltmeister von 2014 wird zeitnah darüber entscheiden, ob er bei Schwarz-Gelb noch ein Jahr dranhängt oder eben nicht. Zuletzt waren die Weichen eher auf Trennung gestellt.