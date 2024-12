Ausgeplaudert: Bella-Kotchaps Flirts mit Bayern & Dortmund

Schon im Sommer wäre Armel Bella-Kotchap fast wieder in der Bundesliga gelandet, der Deal mit der TSG Hoffenheim platzte aber in letzter Sekunde – wegen angeblicher Herzprobleme. „Ich selbst habe bis heute dafür keine genaue Erklärung. Von Vereinsseite wurde mir mitgeteilt, dass ein TSG-Mitarbeiter diesen gewissen Leak nach draußen gegeben haben soll. Der betreffende Mitarbeiter musste inzwischen auch den Verein verlassen“, sagt der 23-Jährige gegenüber der ‚Bild‘.

Bella-Kotchap musste also bei den Saints bleiben und wurde dort konstant ignoriert. Sein Lichtblick: Aufstiegstrainer Russel Martin wurde vor wenigen Tagen entlassen, damit dürfte die Chance auf Einsatzzeiten für Bella-Kotchap steigen.

Wechsel nach München scheiterte

Der in Paris geborene Innenverteidiger, der 2022 bereits zwei Spiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert hat, galt als eines der hoffnungsvollsten Talente auf seiner Position, als er vor zwei Jahren vom VfB Bochum zu den Saints wechselte. 2023 wollten ihn europäische Top-Klubs nach seiner starken Debütsaison in England haben, auch der FC Bayern und Borussia Dortmund mischten mit.

„Sebastian Kehl soll es damals sehr ernst mit mir gemeint haben, damals lehnte aber Southampton den Wechsel ab. Bei Bayern war es noch konkreter. Ich hatte auch schon ein Gespräch mit Marco Neppe, dem damaligen Technischen Direktor des FC Bayern. Am Ende scheiterte der Wechsel zum FC Bayern in letzter Sekunde, weil es keine Einigung mit Southampton gab“, erzählt Bella-Kotchap, der gerne wieder Begehrlichkeiten wecken will: „Wenn du einmal die Chance vor Augen hattest, für solche Topklubs zu spielen, dann ist klar, dass du weiterhin davon träumst. Ich möchte bald wieder die Leistung zeigen, damit ich für Klubs wie Bayern und Dortmund erneut interessant bin.“

„Kann mir die Bundesliga sehr gut vorstellen“

Bis 2026 geht sein Vertrag bei den Saints noch und auch wenn er sich in England wohlfühlt, ist Bella-Kotchap für eine Rückkehr in die Bundesliga offen: „Meine Wechselbereitschaft zu Hoffenheim hat gezeigt, dass ich mir die Bundesliga sehr gut vorstellen kann. Das gilt auch weiterhin für meine Zukunft.“

In der Bundesliga könnte er dann auch Julian Nagelsmann auf sich aufmerksam machen, um seinem nächsten großen Traum näherzukommen. „Ich möchte so schnell wie möglich dahin kommen, wo ich schon einmal war. Auch hinsichtlich der WM 2026.“ Dafür braucht der Innenverteidiger vor allem Spielzeit – ob in England oder vielleicht eben doch in der Bundesliga.