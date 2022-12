Medizincheck: Badé reist nach Sevilla

Abwehrspieler Loïc Badé wird in Kürze beim FC Sevilla anheuern. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato fliegt der 22-jährige Innenverteidiger am heutigen Mittwochabend nach Andalusien zum Medizincheck. In Sevilla winkt ihm im Anschluss ein Leihvertrag mitsamt Kaufoption.

Derzeit ist Badé von Stade Rennes an Nottingham Forest verliehen, hat aber noch kein Spiel für die Tricky Trees in dieser Saison absolviert. Nur einmal schaffte es der 1,91 Meter große Rechtsfuß in den Spieltagskader. An Rennes ist der dreifache französische U21-Nationalspieler vertraglich noch bis 2026 gebunden. Sevilla reagiert mit der Verpflichtung auf die Langzeitverletzung von Innenverteidiger Marcão (26).

