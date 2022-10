Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

Union Berlin

Kevin Möhwald kommt seinem Debüt für die Eisernen Schritt für Schritt näher. Der Sommerneuzugang vom SV Werder Bremen nahm am Dienstag das Training auf dem Platz auf.

SC Freiburg

Die Breisgauer müssen unter Umständen auf Torjäger Michael Gregoritsch verzichten. Der Stürmer verletzte sich beim 2:0-Sieg in der Europa League gegen den FC Nantes und musste nach 20 Minuten ausgewechselt werden. „Es gibt noch keine genaue Definition, ob es einfach nur eine Prellung ist oder ein größeres Problem im Muskel ausgelöst hat“, sagte Co-Trainer Patrick Baier über die Verletzung.

FC Bayern

Auf der Suche nach einem echten Neuner befasst sich der FC Bayern mit Dusan Vlahovic von Juventus Turin. Die Münchner gehören laut ‚Gazzetta dello Sport‘ zu den Teams, die die Situation des Angreifers bei der Alten Dame genau im Blick behalten. Sollte Juve die Qualifikation für die Champions League verpassen, wäre der 22-Jährige womöglich zu haben.

Borussia Dortmund

Trotz der jüngsten 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln sitzt Edin Terzic beim BVB fest im Sattel. Dies betonte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Interview mit der ‚Sport Bild‘: „Wir haben mit ihm ein Langzeitprojekt, das wir auf jeden Fall durchziehen werden.“

TSG Hoffenheim

André Breitenreiter zufrieden mit den Sommerneuzugängen. „Die Transfers in der Defensive waren absolute Volltreffer. Wir sind die viertbeste Pressing-Mannschaft der Liga. Das macht uns Mut und bestätigt uns, dass wir diesen Weg weitergehen wollen“, sagte der Cheftrainer der TSG auf der Spieltags-PK.

Eintracht Frankfurt

In Sachen Vertragsverlängerung mit Evan N’Dicka und Daichi Kamada liegt der Ball bei den Spielern. „Beiden liegt von unserer Seite ein Angebot vor. Jetzt warten wir auf die Rückmeldung. Wir sind mit den Spielern und Beratern im Kontakt und in Gesprächen. Es liegt jetzt an ihnen“, gab Sportvorstand Markus Krösche in der ‚Sport Bild‘ einen Wasserstand diese Woche ab.

1. FC Köln

Am Anfang der Woche verkündeten die Domstädter, dass Nachwuchshoffnung Rijad Smajic seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Der 18-jährige Innenverteidiger, der seit Saisonbeginn regelmäßig mit den Profis trainiert, ist nun bis 2025 an die Kölner gebunden.

„Mein Fokus liegt darauf, geduldig zu sein und Stück für Stück darauf hinzuarbeiten.“ #effzeh-Talent Rijad Smajic hat seinen ersten Lizenzspielervertrag bis 2025 unterschieben und träumt von seinem ersten Profispiel. Viel Erfolg, Rijad!⚪️🔴🐐#younggoats https://t.co/ajIn1dngBL — 1. FC Köln (@fckoeln) October 3, 2022

Werder Bremen

Sommerneuzugang Jens Stage kommt bei den Grün-Weißen noch nicht richtig in Tritt. Cheftrainer Ole Werner will dem Vier-Millionen-Einkauf jedoch die nötige Eingewöhnungszeit einräumen: „Es ist so, dass wir auf vielen Positionen Konkurrenzkampf haben und Entscheidungen nicht immer leicht sind. Genauso, wie Jens es aktuell tut, ist es sicherlich der richtige Weg: Sich über Leistung im Training und in den Einsätzen, die man bekommt, zu empfehlen.“

Borussia M’gladbach

Dänen-Talent Oscar Fraulo entwickelt sich in der U23 prächtig und empfiehlt sich immer mehr für Einsätze bei den Profis. „Die Spiele, die er bei uns gemacht hat, waren überwiegend gut. Man merkt, dass er gut mit dem Ball umgehen kann und das Spiel an sich reißen will. Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit ihm“, sagt Nachwuchscoach Eugen Polanski über den Sommerneuzugang.

FC Augsburg

Bittere Nachricht für die Fuggerstädter: André Hahn hat sich beim 3:2-Auswärtssieg gegen den FC Schalke 04 schwer am Knie verletzt. Betroffen ist der Knorpel, womit der Offensivspieler für mehrere Monate fehlen wird.

RB Leipzig

Christopher Vivell, bislang Technischer Direktor, wurde von RB Leipzig von seinen Aufgaben entbunden. Als Grund nennt der Bundesligist „unterschiedliche Auffassungen“, laut übereinstimmenden Medienberichten wechselt der 35-Jährige aber zum FC Chelsea.

Christopher Vivell mit sofortiger Wirkung freigestellt.



Christopher Vivell wurde in seiner Funktion als Technischer Direktor am gestrigen Donnerstag aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen mit sofortiger Wirkung freigestellt. pic.twitter.com/KtDhobGcL9 — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 7, 2022

Mainz 05

Am Ende der Saison werden sich die Wege von Finn Dahmen und Mainz 05 trennen. „Ich habe mich dazu entschlossen, meinen Vertrag in Mainz nicht zu verlängern und einen neuen Schritt zu gehen“, verkündet die Mainzer Nummer zwei in der ‚Sport Bild‘. Er wolle zu einem Klub, der ihm mehr Spielpraxis garantieren kann.

VfL Wolfsburg

Acht Spieler könnten die Wölfe im Sommer ablösefrei verlassen, da ihre Verträge auslaufen. Mit einem Duo würde der Klub aber gerne verlängern: Omar Marmoush und Paulo Otávio. Laut ‚kicker‘ stehen Vertragsgespräche mit beiden Spielern bevor.

Hertha BSC

Die von Hertha BSC und Lars Windhorst veröffentlichte Daily Soap hat unter der Woche ihre bislang spektakulärste Episode ausgestrahlt. Da die Handlung kaum in zwei Sätzen zusammenzufassen ist, gibt es die Folge hier in voller Länge.

Schalke 04

Die Königsblauen schauen sich auf dem Transfermarkt nach Verstärkungen um. Auch die Verpflichtung eines Vertragslosen noch vor Beginn des Wechselfensters im Januar ist möglich, wie Sportdirektor Rouven Schröder in der ‚Sport Bild‘ bestätigt: „Unser Vertrauen in die Gruppe ist groß, daran ändern auch die schmerzhaften Ausfälle nichts. Wir werden also mit Sicherheit keinen Schnellschuss machen. Dennoch schauen wir uns grundsätzlich auf dem Markt um, und dazu gehören auch vertragslose Spieler.“

VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart beschäftigt sich offenbar bereits mit einer möglichen Zeit nach Pellegrino Matarazzo. Laut dem ‚kicker‘ sind Adi Hütter und Sebastian Hoeneß Thema bei den Schwaben, sollte der aktuelle Trainer entlassen werden.

Bayer Leverkusen

Apropos Entlassung. Seit Mittwochabend ist Gerardo Seoane nicht mehr Coach von Bayer Leverkusen. Sein Nachfolger ist Xabi Alonso. Für den 40-jährigen Ex-Spieler ist es seine erste Trainerstation bei einem großen Klub.

VfL Bochum

Der VfL Bochum muss die kommenden Tage auf Spielmacher Kevin Stöger verzichten. Wie der Revierklub mitteilt, hat sich der Österreicher mit dem Coronavirus infiziert.