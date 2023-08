VfB: Transferduell gegen den HSV

Neben dem Hamburger SV zeigt angeblich auch der VfB Stuttgart Interesse an Daniel Elfadli vom 1. MC Magdeburg. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, würden die Schwaben den defensiven Mittelfeldspieler gerne in die Bundesliga holen. Elfadli kommt gebürtig aus der Nähe von Stuttgart, sein Vertrag in Magdeburg läuft noch bis 2025.

Der 26-Jährige bat zuletzt öffentlich um seine Freigabe für einen Wechsel: „Es gibt Interesse von mehreren Klubs. Ich hoffe, dass es zu einer Einigung kommt.“ Die Ablöseforderung aus Magdeburg soll bei einer Million Euro liegen, das jüngste Angebot des HSV bei 400.000 Euro.