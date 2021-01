BVB 2021: Zorc zwischen Alarm- und Aufbruchsstimmung

Michael Zorc hat die bisherige Saison von Borussia Dortmund Revue passieren lassen. Im Interview mit vereinseigenen Medien zeigte sich der Sportdirektor zufrieden mit den Ergebnissen in Champions League und DFB-Pokal, mahnte jedoch: „In der Liga hinken wir unseren eigenen, auch den von den Spielern formulierten, Ansprüchen hinterher.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zorc präzisiert: „Mit dem fünften Platz sind wir alle nicht zufrieden. Die Champions League-Qualifikation ist immer unser Ziel. Das müssen wir erreichen.“ Am Sonntag (15:30 Uhr) startet der BVB gegen den Tabellennachbarn VfL Wolfsburg ins Jahr 2021. Neben Alarm- verbreitet Zorc aber auch Aufbruchsstimmung.

„Wir haben schon eine gute Mannschaft, die viel Qualität mitbringt. Erling Haaland wird wieder dabei sein, wir können uns auch auf weitere Auftritte von Youssoufa Moukoko freuen. Er ist jetzt leider gerade noch etwas angeschlagen, aber er wird kurz- bis mittelfristig wieder dabei sein“, so Zorc.

Zorc fordert „neuen Geist“ beim BVB

Weiter forderte der Manager „einen neuen Geist auf den Platz“ zu bringen, mit „frischem, guten und attackierenden Fußball beim BVB“. Attribute, für die das Trainerteam um Edin Terzic, Otto Addo und Sebastian Geppert sorgen soll. „Wir haben eine BVB-Lösung gefunden, mit BVB-Hintergrund und -Stallgeruch. Ein junges, aber auch gutes und ambitioniertes Team, das aufeinander abgestimmt ist“, versichert Zorc.

Transfers im Januar will der 58-Jährige unterdessen „nicht ausschließen“, erinnert aber auch: „Es ist nicht so viel in der Pipeline. Die wirtschaftlichen Rahmendaten sind alles andere als lustig in diesen Zeiten.“ Beim BVB plant man im Winter „keine Königstransfers“ – anders als noch vor einem Jahr, als Dortmund mit Erling Haaland und Emre Can zwei Top-Spieler an Land zog. Die Ziele sollen diesmal mit dem vorhandenen Personal erreicht werden.