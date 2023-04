Besiktas zieht Kaufoption für Masuaku

Arthur Masuaku bleibt Besiktas langfristig erhalten. Wie die Istanbuler offiziell bekanntgeben, unterschreibt der von West Ham United ausgeliehene Linksverteidiger einen Zweijahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison. Der Traditionsverein macht von der in Masuakus Kontrakt verankerten Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro Gebrauch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Masuaku war im August des vergangenen Jahres leihweise zu Besiktas gewechselt. In 27 Pflichtspielen steuerte der 29-Jährige zwei Treffer und vier Vorlagen bei.

Lese-Tipp

Weghorst erneut zu Besiktas?