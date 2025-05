Bedient sich Frankfurt bei Inter?

In den vergangenen Jahren hat sich Eintracht Frankfurt zu einem idealen Sprungbrett für junge Spieler entwickelt. Zahlreiche Spieler wie Randal Kolo Muani oder Willian Pacho sind am Main den nächsten Schritt gegangen. Ein Konzept, dem die Adlerträger auch beim Erreichen der Champions League treu bleiben wollen. Das neueste Objekt der Begierde hat man in Italien ausgemacht.

Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, hat sich die Diva vom Main nach Tomás Palacios von Inter Mailand erkundigt. Demnach sollen die Frankfurter auf eine Verpflichtung des 22-jährigen Innenverteidigers drängen. Bei der Eintracht könnte er als Linksfuß Arthur Theate entlasten. Konkurrenz gibt es allerdings aus der Schweiz, der FC Basel soll Palacios ebenfalls ins Auge gefasst haben.

Die 1,96 Meter große Abwehrkante steht bei den Nerazzurri noch bis 2029 unter Vertrag, ist aber derzeit an den AC Monza verliehen. Im Sommer kehrt der Argentinier in die Lombardei zurück. In der Serie A kommt der Palacios in der laufenden Saison auf neun Einsätze.