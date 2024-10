Freiburg: Macht es Schuster wie Streich?

Julian Schuster hat angedeutet, dass er sich nach dem Vorbild von Vorgänger Christian Streich noch lange als Cheftrainer des SC Freiburg sieht. „Ich bin insgesamt seit 16 Jahren hier“, so der 39-jährige Übungsleiter im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘, „man kann sich ausmalen, was der Verein für mich bedeutet. Was die Region für mich bedeutet. Viel mehr muss ich dazu doch gar nicht sagen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Streich über zwölf Jahre lang im Amt geblieben ist, bewertet Schuster als „beeindruckende“ und „unglaubliche Leistung“. Er könne das jetzt, da er selbst in dieser Verantwortung steht, „nochmal ganz anders bewerten“. Schuster übernahm den Posten von Streich im vergangenen Sommer und begann seine Amtszeit überaus erfolgreich. Nach acht Bundesligaspielen kommen die Freiburger auf 15 Punkte und belegen gegenwärtig Platz fünf.