Salernitana: Boateng schon verletzt

Für Jérôme Boateng setzt sich die Pechsträhne bezüglich Verletzungen fort. In der Partie gegen Inter Mailand (0:4) am gestrigen Abend musste sich der Innenverteidiger von US Salernitana bereits nach weniger als einer halben Stunde mit einer Muskelverletzung auswechseln lassen. Die Blessur zog sich der Weltmeister von 2014 ohne Gegnereinwirkung in einem Laufduell zu.

Schon im Vorfeld schien der 35-Jährige Probleme gehabt zu haben. Trainer Fabio Liverani sagte nach dem Spiel: „Boateng hat am Montag nur eine halbe Trainingseinheit absolviert und hätte heute nicht spielen dürfen.“ Da allerdings auch Neuzugang Konstantinos Manolas (32) ausfiel, musste Boateng doch ran. Wie lange der ehemalige Profi des FC Bayern ausfallen wird, ist noch offen.