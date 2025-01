St. Pauli-Abgänge: Bornemann legt sich fest

Der FC St. Pauli möchte in diesem Winter keine Leistungsträger abgeben. Das bekräftigte Sportchef Andreas Bornemann bei einer Medienrunde. „Für den Moment planen wir es nicht. Wir planen eher, dass wir mit der Gruppe auch die Rückrunde bestreiten. Plus das, was vielleicht noch dazukommt“, so der 53-Jährige, der jedoch einschränkte: „Aber man kann das zum jetzigen Zeitpunkt so früh im Januar noch nicht ausschließen.“

Auf der Zugangsseite herrscht dagegen rege Betriebsamkeit. Am Neujahrstag machte der Kiezklub den Transfer des defensiven Mittelfeldspielers James Sands (24) öffentlich. Der US-Amerikaner kommt leihweise bis zum Saisonende nach Hamburg, unter gewissen Konditionen kann die Ausleihe jedoch bis 2026 verlängert werden. Zudem hat der Bundesligist Noah Weißhaupt (23) von Ligakonkurrent SC Freiburg bis zum Saisonende ausgeliehen. Fast fix ist ebenfalls der Transfer von Stürmer Abdoulie Ceesay (20) vom estnischen Erstligisten Paide, der am heutigen Donnerstag bei St. Pauli unterschreiben soll.