Vom Big Apple: St. Pauli verstärkt sich mit Sands

Für den FC St. Pauli gibt es in dieser Saison nur ein Ziel: Den Klassenerhalt in der Bundesliga. Bislang kann mich sich in Hamburg gute Chancen ausrechnen, dieses Ziel zu erreichen. Nach 15 Spielen belegt der Kiezklub Platz 14 im deutschen Oberhaus, zuletzt konnte man den amtierenden Vizemeister VfB Stuttgart mit 1:0 schlagen. Nichtsdestotrotz möchten die Verantwortlichen den Kader im Winter verstärken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den ersten Neuzugang konnte St. Pauli nun eintüten. Wie der Verein bekanntgibt, kommt James Sands vom New York City FC per Leihe in den Norden Deutschlands. Cheftrainer Alexander Blessin freut sich auf den Neuzugang: „Mit James bekommen wir einen cleveren Spieler, der über ein sehr gutes Spielverständnis verfügt und dank seiner sauberen Technik unter Druck konstruktive Lösungen findet. Auch im Defensivspiel hilft ihm sein Antizipationsvermögen, sodass er häufig Bälle abfangen oder den Gegner früh unter Druck setzen kann.“

Wie der MLS-Klub mitteilt, hat der 24-Jährige gleichzeitig seinen Vertrag in New York bis 2028 verlängert. Die Leihe gilt vorerst bis Saisonende, kann aber unter gewissen Konditionen bis 2026 ausgeweitet werden. In der Vergangenheit war der 13-fache Nationalspieler der USA unter anderem auch schon für die Glasgow Rangers aktiv.