Hoffenheim verlängert mit Noll

Nahuel Noll bleibt der TSG Hoffenheim erhalten. Wie die Kraichgauer offiziell bestätigen, wurde der Vertrag des Ersatzkeepers vorzeitig bis 2027 verlängert. Der bisherige Kontrakt wäre im kommenden Jahr ausgelaufen.

Der 20-Jährige wird seit 2019 ins Sinsheim ausgebildet, seit 2021 ist er fester Bestandteil des Profikaders. Für einen Bundesliga-Einsatz reichte es bislang aber nicht. In der laufenden Saison wurde er dreimal als Nummer zwei in den Spieltageskader berufen. „Wir freuen uns, dass wir ihn langfristig an uns binden konnten, zumal eine Leihe im Sommer 2024 eine interessante Option sein könnte, die wir ernsthaft in Erwägung ziehen“, stellt Profifußball-Chef Pirmin Schwegler in Aussicht.