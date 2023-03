Augsburg: Der Stand bei Pepi

Ein Wechsel von Ricardo Pepi zur PSV Eindhoven ist offenbar noch nicht wirklich heiß. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wartet der FC Augsburg noch auf eine Anfrage für den aktuell an den FC Groningen ausgeliehenen Mittelstürmer. Beim Ligarivalen der PSV überzeugt der US-Amerikaner mit zehn Toren in 23 Einsätzen.

Stimmt der Preis, würde der FCA Pepi wohl keine Steine in den Weg legen. Stolze 16 Millionen Euro Ablöse zahlten die Fuggerstädter vor über einem Jahr dem FC Dallas für die Dienste des heute 20-Jährigen. Die enttäuschende Bilanz: In 16 Pflichtspielen für den Bundesligisten gelang Pepi noch kein einziges Tor. Sein Vertrag in Augsburg ist bis 2026 datiert.

