Bayerns Trumpf bei Upamecano

Die Sachlage ist bekannt: Per Ausstiegsklausel kann der französische Nationalspieler Dayot Upamecano RB Leipzig im Sommer verlassen. Rund 40 Millionen Euro müsste der neue Klub des Innenverteidigers dafür auf den Tisch legen. Favorit im Poker bleibt der FC Bayern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwar sind auch Schwergewichte wie der FC Liverpool, der FC Barcelona, Real Madrid und allen voran der FC Chelsea an Upamecano dran. Dass sich die Bayern aber schon lange um den 22-jährigen Franzosen bemühen, lässt sie die besten Karten haben, berichtet die ‚tz‘.

Bayern schon im Frühjahr dran

Das deckt sich mit FT-Informationen, denen zufolge die Drähte schon im Frühjahr glühten. Damals scheiterte ein Wechsel an der in Corona-Zeiten zu hohen Ablöse. Für Upamecano war aber schon zu diesem Zeitpunkt klar, dass sein nächster Karriereschritt in München erfolgen soll.

Trotzdem verlängerte er nochmal bis 2023 in Leipzig – zu verbesserten Bezügen und samt der erwähnten Klausel. Bei RB ist man sich bewusst, dass der pfeilschnelle Abwehrchef nicht über den Sommer hinaus zu halten sein wird. In der Bundesliga könnte Upamecano aber durchaus bleiben.

FT-Meinung