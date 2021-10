Hoffenheim: Geiger dachte ans Karriereende

Dennis Geiger von der TSG Hoffenheim zog nach seiner erneuten Verletzung ein frühes Karriereende in Betracht. „Die ersten drei bis vier Wochen waren extrem schlimm. Ich habe mir viele Gedanken über mich gemacht und gefragt, ob es überhaupt noch Sinn ergibt, weiterhin Fußball zu spielen“, gibt der 23-Jährige gegenüber dem klubeigenen Magazin ‚Spielfeld‘ zu.

Geiger fiel über weite Strecken der vergangenen Saison mit einer schweren Oberschenkelverletzung aus. Für den 23-jährigen Mittelfeldspieler war es nicht die erste schlimme Verletzung seiner noch jungen Karriere. „Viele denken, dass es leichter zu verarbeiten ist, wenn man die Situation kennt, aber für mich war es sogar schlimmer als bei den vorherigen Verletzungen“, so Geiger. Mittlerweile ist der TSG-Profi wieder fit und stand in der laufenden Saison in fünf Pflichtspielen auf dem Platz.