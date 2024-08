Fulham holt Berge

Sander Berge wechselt ins englische Oberhaus. Wie der FC Fulham offiziell vermeldet, wechselt der 26-Jährige vom FC Burnley zu den Cottagers und unterschreibt einen Vertrag bis 2029 mit Option auf eine weitere Saison. Berichten zufolge wird für den zentralen Mittelfeldspieler eine Sockelablöse von 23,5 Millionen Euro zuzüglich sechs Millionen Euro an Boni fällig.

Der Norweger war im vergangenen Sommer für rund 14 Millionen Euro von Sheffield United nach Burnley gewechselt, ehe er in der abgelaufenen Saison mit den Clarets in die Championship abstieg. Durch den Wechsel erhält der Allrounder nun also doch wieder die Chance, sich in der höchsten englischen Spielklasse zu beweisen.