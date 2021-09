Arbeitssieg für den BVB | Eine 1, eine 5

Nach wenigen Minuten schon der Schock für Borussia Dortmund: Mahmoud Dahoud musste mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Im Anschluss suchte der BVB längere Zeit den Rhythmus, auch weil dem eingewechselten Julian Brandt in aussichtsreichen Momenten regelmäßig der Ball versprang. Ein Bilderbuch-Spielzug brachte dann aber vor der Halbzeit doch noch die Führung durch Donyell Malen, dem die Erleichterung nach seinem ersten BVB-Tor schon beim Jubel deutlich anzusehen war.

In Durchgang zwei waren die Dortmunder bemüht, das Spiel in der gegnerischen Hälfte zu halten. Wirklich viele Torchancen waren zwar nicht die Folge, dafür ließ man die spielerisch eigentlich starken Portugiesen aber kaum zur Entfaltung kommen. Letztlich geriet der knappe, aber verdiente 1:0-Sieg für Schwarz-Gelb nicht mehr in Gefahr. Mit sechs Punkten aus zwei Partien hat das Team von Marco Rose einen perfekten Start in die Königsklasse hingelegt.

Torfolge

1:0 Malen (37.): Toller Angriff der Dortmunder. Zunächst öffnet Akanji den Raum mit einem feinen Schnittstellenpass auf Bellingham. Der nimmt den Ball an und leitet ihn mit perfektem Timing weiter auf den durchstartenden Malen. Dessen Abschluss von halbrechts landet flach im linken Eck. Erster Pflichtspieltreffer des Neuzugangs.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

8‘ Brandt (5) für Dahoud

71‘ Wolf für Hazard

75‘ Reinier für Malen

75‘ Schulz für Guerreiro