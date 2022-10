S04-Vorstand befürwortet Transfer-Offensive

Der Vorstand des FC Schalke steht hinter den Winter-Transferplänen seiner Abteilung Kaderplanung. „Wir werden unter der zentralen Prämisse, dass der Fortbestand des Klubs sichergestellt ist, alles dafür tun, um die Mannschaft zu verstärken“, teilt das zentrale Klubgremium auf ‚Sport Bild‘-Anfrage mit.

Mit Sportchef Peter Knäbel hatte sich ein Vorstandsmitglied zuletzt schon entsprechend geäußert. Offen ist jedoch, wer federführend beim Winter-Umbruch sein wird. Mit Rouven Schröder ist Sportdirektor und Chef-Kaderplaner am heutigen Mittwoch ausgeschieden. Bei Königsblau herrscht dennoch Einigkeit, dass die Mannschaft für den Fortbestand in der Bundesliga weitere Qualität benötigt. Mit nur sechs Punkten rangiert S04 aktuell am Tabellenende.