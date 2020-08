Rodrigo-Transfer: Leeds-Vertreter nach Valencia

Leeds United treibt die Bemühungen um Rodrigo Moreno vom FC Valencia weiter voran. Wie die ‚as‘ berichtet, sind Vertreter der Whites nach Spanien gereist, um den Transfer zeitnah über die Bühne zu bringen. Vertraglich ist der 29-jährige Rodrigo noch bis 2022 an die Fledermäuse gebunden.

Im Raum steht eine Ablöse von rund 40 Millionen Euro. Leeds sucht nach dem Aufstieg in die Premier League nach einem erfahrenen Erstligastürmer. Unter anderem war zeitweise auch eine Verpflichtung von Edinson Cavani (33) ein Thema an der Elland Road. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Rodrigo für Valencia in 34 Pflichtspielen sieben Treffer und bereitete elf weitere vor.