Medien: Koeman wird van Gaal-Nachfolger

Der niederländische Fußballverband hat offenbar das Erbe von Louis van Gaal geregelt. Wie die Tageszeitung ‚Telegraaf‘ berichtet, wird nach der WM in Katar Ronald Koeman als Bondscoach zurückkehren. Mit dem früheren Libero habe sich der KNVB bereits auf einen Vertrag ab dem 1. Januar 2023 verständigt.

Koeman stand bereits von 2018 bis 2020 bei den Oranje an der Seitenlinie, heuerte dann beim FC Barcelona an. Seit Ende Oktober des vergangenen Jahres ist der 59-Jährige vereinslos. Van Gaal, der vor wenigen Tagen seine Prostatakrebs-Diagnose öffentlich gemacht hat, soll in Koeman einen „guten Nachfolger“ sehen.