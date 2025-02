St. Pauli: Drei Top-Klubs wollen Dilerim

Der FC St. Pauli könnte eines seiner großen Talente verlieren. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Juventus Turin, der AC Mailand und Benfica Lissabon den 16-jährigen Taylan Dilerim im Visier haben. Der Vertrag des Offensivspielers läuft beim Kiezklub noch bis 2026.

Dilerim, der vor einem Jahr aus der Jugend des VfL Wolfsburg nach Hamburg gewechselt war, spielt in der U17 des Bundesligisten. Aktuell weilt er bei der türkischen U17-Nationalmannschaft im Trainingscamp. Auch für die U19 von St. Pauli machte Dilerim in dieser Saison bereits vier Partien und spielte sich mit seinen Leistungen in den Fokus der Top-Klubs.