Trainer-Frage geklärt: Mainz vertraut auf Siewert

Was bereits durchsickerte, ist nun offiziell. Der 1. FSV Mainz 05 hat sich dazu entschieden, langfristig mit Jan Siewert zusammenarbeiten. Nach offiziellen Vereinsgaben verlängert der 41-jährige Übungsleiter seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt bis 2026.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportvorstand Christian Heidel begründet die Entscheidung: „Wir haben die sportliche Situation sehr ausführlich und tiefgehend analysiert und haben uns dafür die nötige Zeit gelassen. Wir sind überzeugt, dass wir mit Jan Siewert unser sportliches Ziel des Ligaverbleibs erreichen werden und dass wir die für Mainz 05 beste Entscheidung getroffen haben. Jan Siewert hat der Mannschaft positive Impulse gegeben, er genießt zudem bei der Mannschaft und im Staff großen Rückhalt, er kennt den Verein und brennt für diese Aufgabe.“

Lese-Tipp

Bericht: Siewert bleibt Mainz-Trainer

Siewert selbst fügt an: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins, das ich auch schon in den vergangenen Wochen gespürt habe. Wir waren immer in einem offenen Austausch miteinander. Für unseren Verein haben wir eine gemeinsame Aufgabe vor uns. Ich bin sicher, dass wir mit der Qualität der Mannschaft, unserem Teamgeist sowie einem Schulterschluss mit unseren Fans und im Verein diese Aufgabe bewältigen werden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Anfang November hatte Siewert, der seit 2020 in unterschiedlichen Rollen für den FSV zum Einsatz kommt, das Zepter zunächst interimsmäßig von Bo Svensson in die Hand genommen. Seitdem holten die Rheinhessen sieben Punkte aus sieben Bundesligapartien, kämpften sich damit von Tabellenplatz 18 auf den Relegationsrang.