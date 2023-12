Bericht: Siewert bleibt Mainz-Trainer

Die Trainerfrage beim FSV Mainz 05 ist beantwortet. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bleibt Jan Siewert der Chefcoach des Bundesligisten. Sportvorstand Christian Heidel und Sportdirektor Martin Schmidt haben die Entscheidung gefällt, die im Laufe des heutigen Freitags auch offiziell verkündet werden soll.

Letzte Details müssen dem Bericht zufolge allerdings noch geklärt werden. Der Vertrag des ehemaligen Mainzer U23-Trainers läuft aus, muss also folglich verlängert werden – mit einem Gehalt, das einem Bundesliga-Chefcoach entspricht.

Siewert hatte nach dem Rücktritt von Bo Svensson interimsweise die Mainzer Profis übernommen. Unter der Führung des 41-Jährigen gewannen die Rheinhessen eines von sieben Spielen, fuhren vier Unentschieden ein und verloren zwei Partien. Das ergibt einen Punkteschnitt von 1,0.

Fußballerisch zeigte sich die Mannschaft im Vergleich zur Svensson-Zeit aber verbessert, scheiterte oft an mangelhafter Chancenverwertung. Auch das sprach wohl für ein dauerhaftes Engagement von Siewert, der seit 2020 in unterschiedlichen Rollen in Mainz aktiv ist.