Hertha war an Ribéry dran

„Wir müssen in Berlin mal wegkommen von dem ‚Wir müssen die ganz großen Namen haben‘. Die habt ihr zwei Jahre gehabt. Und wir haben zwei Jahre Voll-Chaos gehabt“, erläuterte Fredi Bobic zuletzt die neue Transferstrategie von Hertha BSC.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und dennoch holte der neue Sportvorstand mit Kevin-Prince Boateng (34) und Stevan Jovetic (31) durchaus klangvolle Namen in die Hauptstadt. Und mehr noch: Auch um den ehemaligen Münchner Franck Ribéry bemühte sich die Alte Dame offenbar.

Kontakt hielt über den Sommer

Die französische ‚L’Équipe‘ berichtet, dass die Hertha und der 38-jährige Linksaußen den Sommer über in Kontakt standen. Letztlich habe Ribéry aus Verbundenheit zum FC Bayern aber abgesagt, schließlich wolle er nicht für einen anderen deutschen Klub als den Rekordmeister spielen.

Mittlerweile steht Europas Fußballer des Jahres 2013 unmittelbar vor der Unterschrift beim Serie A-Aufsteiger US Salernitana. Am heutigen Montag absolviert Ribéry den Medizincheck. Seit seinem Vertragsende beim AC Florenz am 30. Juni war der Franzose vereinslos.