Ribéry heute im Medizincheck

Franck Ribéry wird in Kürze einen Vertrag bei seinem neuen Arbeitgeber US Salernitana unterzeichnen. Transfer-Insider Fabrizio Romano rechnet mit dem Medizincheck am heutigen Montag.

Unter der Anzeige geht's weiter

1,5 Millionen Euro plus Boni winken dem 38-Jährigen künftig als Jahresgehalt. In den vergangenen beiden Jahren lief Ribéry für den AC Florenz auf, seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag verlängerten die Toskaner nicht.